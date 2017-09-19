Мировые финансовые организации скрыли долги на 14 триллионов долларов

Объем обязательств, скрывающихся за производными финансовыми инструментами, составляет 14 триллионов долларов, или около 18 процентов мирового ВВП. Такие выводы по итогам исследования сделали аналитики Банка международных расчетов (BIS). Эти средства вынесены за балансовые счета небанковских финансовых организаций.

Речь идет о валютных свопах и других инструментах для хеджирования рисков. Для сравнения, весь балансовый долг банков составляет меньшую сумму — 10,7 триллиона долларов.

Такие обязательства носят страховочный характер и в теории должны придавать системе стабильности, однако в период кризисов они могут представлять собой серьезную угрозу, усиливая проблемы с ликвидностью и финансированием.

Наиболее опасный сценарий может развиться при условии резкого увеличения ФРС США ставки рефинансирования, что приведет к росту спроса на доллар и массовому закрытию контрактов. По словам руководителя экономического департамента BIS Клаудио Борио, в такой ситуации даже устойчивые финансовые институты подвергаются серьезному риску.

Подавляющее большинство подобных обязательств являются краткосрочными, с периодом погашения менее года. Очень небольшой процент контрактов имеет срочность от 5 лет.