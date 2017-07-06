Финансы
 

В Bank of America рассказали о конце эры доллара

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Рано или поздно эра доминирования доллара в мировой экономике завершится. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский.

«Если посмотреть исторически, то раньше у нас глобальной валютой был фунт стерлингов. Его вытеснили. То же самое, наверное, когда-то произойдет с долларом», — отметил эксперт.

По его оценке, это может произойти, когда доля США в мировой экономике сократится «естественным образом». «Будет ли это катастрофой? Не факт. Но когда-то это произойдет», — сказал Осаковский.

Он также отметил, что долг Соединенных Штатов очень большой в абсолютном значении — 16-18 триллионов долларов. Но при этом есть страны, где он гораздо выше, и о которых вспоминают нечасто. «Например, та же Япония. Там долг в относительном выражении раза в два больше, чем в США», — прокомментировал экономист возможность возникновения серьезного долгового кризиса в Америке.

4 июля Российский фонд прямых инвестиций и Банк развития Китая договорились о создании Российско-китайского фонда сотрудничества объемом 68 миллиардов юаней (10 миллиардов долларов) с целью осуществления прямых инвестиций с расчетами в национальных валютах.

В декабре прошлого года Анкара предложила Москве отказаться от доллара и перейти в торговле между странами на расчеты в национальных валютах.

Ранее, в сентябре 2016-го, первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что Россия хотела бы использовать национальные валюты в торговых отношениях с Вьетнамом.

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