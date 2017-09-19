Саакашвили назвал место своей украинской ставки

Лишенный украинского гражданства бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прибыл в Киев и заявил, что намерен обосноваться в Черкасской области. Об этом он сообщил на брифинге у здания администрации президента Украины, передает агентство УНИАН.

«Сегодня ночью я снова еду [из Киева]. Я обоснуюсь в центре Украины, в Черкасской области. Оттуда буду ездить по всей стране. 17 октября мы соберемся все в Киеве в поддержку реформ», — сказал Саакашвили.

Он уточнил, что речь идет о ряде реформ, в частности о создании антикоррупционного суда, отмене неприкосновенности депутатов, принятии закона об импичменте президента и других. Как заверил Саакашвили, он не претендует на какие-либо выборные или иные должности, но готов возглавить движение реформаторов, которые впоследствии войдут в исполнительную и законодательную власть.

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10 сентября Саакашвили проник на Украину из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини» после того, как его сторонники прорвали оцепление силовиков. Позднее опальный политик обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004-го по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.