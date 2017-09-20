Принят закон о списании долгов крымчан перед украинскими банками

Жителям Крыма спишут долги перед украинскими банками по кредитам до пяти миллионов рублей. Закон об этом в первом чтении принял парламент региона, сообщает ТАСС.

Полное списание предусмотрено также для социально незащищенных граждан, в том числе инвалидов, неработающих пенсионеров и опекунов несовершеннолетних.

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Кроме того, законопроект предусматривает процедуру урегулирования долгов, которые превышают пять миллионов рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после его официальной публикации.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками.

Закон наделяет заемщика правом обратиться в Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), который обязан проинформировать коллектора о таком обращении. Далее он сможет взаимодействовать с должником через фонд.

Кроме того, заемщик получает возможность обратиться в ФЗВ с просьбой о реструктуризации долга. Фонд может принять решение о списании кредита, если для этого есть основания.

Председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что документ был внесен в связи с действиями в Крыму «так называемых коллекторов, которые, перекупив долги у банков сопредельного государства, начали терроризировать местное население и предприятия».

После вхождения Крыма в состав России с полуострова ушли все украинские банки.