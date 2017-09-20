Правительство Молдавии помешало Додону выступить в ООН

Правительство Молдавии помешало президенту республики Игорю Додону выступить на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Ион Чебан, в среду, 20 сентября, сообщает ТАСС.

«Правительство, сформированное правящей коалицией проевропейских партий, через министерство иностранных дел и европейской интеграции сделало все, чтобы помешать президенту выступить в ООН. Страну, вопреки общепризнанным правилам, представит премьер-министр Павел Филип», — отметил Чебан.

По его словам, кабинет министров сделал это «с целью использовать трибуну организации для выступления против России, чтобы поднять провальный рейтинг проевропейской коалиции, правление которой ознаменовалось коррупцией и падением уровня жизни граждан».

Чебан также напомнил, что оппозиционное президенту правительство настаивало на включении в повестку дня сессии Генассамблеи ООН вопроса о выводе российских военных из Приднестровья. Додон охарактеризовал эту инициативу как «пустой пиар-ход».

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В МИД Молдавии информировали, что такой вопрос «стоит в списке дополнительных вопросов повестки Генассамблеи и будет рассмотрен на одном из октябрьских заседаний сессии», уточняет агентство.

12 сентября сообщалось, что Додон назвал условиями объединения Молдавии с Приднестровьем поражение на парламентских выборах прозападных либералов, договоренности о создании общей страны и «геополитическое окошко» в отношениях России и Запада.

Конфликт между Кишиневом и Приднестровской Молдавской Республикой, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992-м.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит 72-я сессия Генеральной Ассамблеи этой международной организации. Россию на форуме представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление намечено на 21 сентября.