Александр Дюков призвал развивать в России футбольную экосистему

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков в интервью газете «Спорт-Экспресс» заявил, что отсутствие развитой футбольной экосистемы мешает прогрессу российского футбола. Таким образом Дюков ответил на вопрос, есть ли проблемы в работе клубной академии.

«Проблема нашей школы, и не только нашей, в том, что пока в российском футболе нет пирамиды детско-юношеского и молодежного футбола, нет единой развитой футбольной экосистемы. Вроде бы школ много, но между ними — огромный разрыв: в качестве инфраструктуры, персонала, тренеров, методик, соревновательных возможностях», — отметил функционер.

Все перечисленное, по его словам, ведет к отсутствию соревновательной практики у воспитанников академий известных клубов. «Они вынуждены довольствоваться участием в паре недельных турниров с высоким уровнем конкуренции, все остальное время соревновательная практика не позволяет прогрессировать», — отметил Дюков.

Представитель« Зенита» добавил, что в стране нужно «системно работать над повышением среднего уровня всех наших школ и академий через развитие материальной базы, повышение квалификации тренеров, совершенствование методик и повышение эффективности системы соревнований».

«Нам всем почему-то кажется, что есть 5–6 академий хорошо известных всем российских клубов, и что именно эти клубы и их академии в одиночку должны, даже обязаны, подготовить высококлассных игроков для нашей сборной, игроков соответствующих уровню Лиги чемпионов. У них есть финансирование, и, значит, больше ничего не нужно. Это иллюзия. В этом сложном процессе подготовки должна участвовать вся футбольная пирамида — все школы, все академии, все клубы и ПФЛ и ФНЛ», — подытожил Дюков.