Пенс и Порошенко вышли из зала перед выступлением Лаврова в ООН

Вице-президент США Майкл Пенс и президент Украины Петр Порошенко покинули зал министерского заседания Совета Безопасности ООН по миротворчеству перед тем, как там должен был выступить глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Пенс и Порошенко выступили на заседании, после чего украинский президент покинул зал. Спустя несколько минут вышел Пенс.

В среду, 20 сентября, выступая на заседании Совбеза, Порошенко заявил, что Украина нуждается в помощи миротворцев ООН. Президент добавил, что участие страны в миротворческой деятельности всемирной организации не прекратилось «даже в разгар вооруженного нападения на страну со стороны Российской Федерации».

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Москва 5 сентября внесла резолюцию о миротворцах в Совбез ООН. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Вооруженными силами Украины. По мнению Порошенко, ввод миротворческой миссии в Донбасс не должен согласовываться с ополчением самопровозглашенных республик. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ сказал, что «голубые каски» ООН «нигде и никогда не размещаются без согласования сторон».

Украина считает Россию стороной конфликта в Донбассе. Москва утверждения о пребывании российских военных сил в регионе опровергает.