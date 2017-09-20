ЕЭК начала расследование в отношении Philips

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России передала в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) материалы по координации цен на смартфоны Philips в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). ЕЭК начала расследование. Об этом заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию комиссии Марат Кусаинов, передает РИА Новости.

Он также отметил, что в 2016-2017 годах ЕЭК получила 16 заявлений участников рынка и государственных структур — членов ЕАЭС о нарушении правил конкуренции. В результате — 10 из них были взяты в работу, и комиссия проводит соответствующие расследования, рассказал Кусаинов.

«Так ведутся расследования на трансграничных рынках железнодорожных колес и бетонных шпал, грузовых и легковых автомобилей, шин, металлоконструкцией, сотовых телефонов — недавно эти материалы нам передал ФАС по Philips», — рассказал он.

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В июне ФАС возбудила дело в отношении компании «ЛГ Электроникс РУС» (российская структура LG) по подозрению в координации цен на смартфоны.

В декабре 2016 года антимонопольная служба возбудила дело против четырех ретейлеров, торгующих iPhone, которые не предоставили ведомству данные о ценах на смартфоны.

Летом 2016 года ФАС заподозрила в координации цен на iPhone 6s и iPhone 6s Plus корпорацию Apple.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции. Государствами-членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения.