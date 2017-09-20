Лукашенко пояснил отсутствие Путина на учениях «Запад-2017» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он заранее договорился с российским коллегой Владимиром Путиным раздельно наблюдать за учениями «Запад-2017». Об этом он сказал в среду, 20 сентября, передает портал TUT.by.

«Изначально мы планировали, что будем вместе в Борисове. Но потом решили, что Путин на севере в Ленинградской области, а я в центре. Я рад, что мне доверили основную площадку учений», — заявил Лукашенко. «Если снаряд в одно место — двоих сразу не станет», — пошутил белорусский лидер.

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По его словам, цели маневров были достигнуты. «Мы все задачи полностью реализовали. Мы отрабатывали действия не только вооруженных сил нашей армии, которая постоянно дислоцируется в Беларуси, но и систему территориальной обороны Союзного государства. В России отрабатывали наши замыслы, там работали наши вооруженные силы и наша техника, вооружение, которое не может применяться у нас», — сообщил Лукашенко.

18 сентября Владимир Путин посетил российско-белорусские учения «Запад-2017» в Ленинградской области. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение главы государства посетить маневры не связано с обеспокоенностью западных стран в связи с их проведением. Он пояснил, что президент посещает такие мероприятия в качестве верховного главнокомандующего.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября. В них было задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные маневры проводились в 2009 и 2013 годах.