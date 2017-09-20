Депутат Госдумы пригласил Моргана Фримана в Россию

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Сергей Железняк пригласил в Россию американского актера Моргана Фримана, завившего о якобы имевшей место войне США с Россией . Об этом сообщает РИА Новости в среду, 20 сентября.

«Хотел бы надеяться, что заявление голливудского актера Моргана Фримана о России — его искреннее заблуждение, а не очередная оплаченная кинороль. Если это заблуждение, а не заказной фарс, то Моргану Фриману имеет смысл приехать в Россию и лично убедиться в абсурдности того, что он наговорил о нас», — сказал парламентарий.

Материалы по теме Русские идут Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США

Он также заявил о готовности оказать помощь актеру в организации путешествия. «Уверен, его поездка изменит представление Фримана о России и наших отношениях с миром», — добавил Железняк.

Политик также предположил, что создатели видеоролика пытались «всколыхнуть новую волну давления на действующего президента США Дональда Трампа».

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил заявление Фримана «эмоциональной экзальтацией, свойственной творческим людям». Он подчеркнул, что в Кремле не относятся с серьезностью к словам артиста.

19 сентября «Комитет по расследованиям России» (Committee to Investigate Russia), организованный в США, опубликовал видеозапись с Фриманом. В клипе актер потребовал у американского президента объяснить «вмешательство России в выборы президента США» в 2016 году и заявил, что страна была атакована.