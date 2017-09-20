СМИ заподозрили депутатов Петербурга в отказе работать в православный праздник

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отменили все заседания с 26 по 28 сентября. Об этом говорится в постановлении, проект которого ввел на рассмотрение глава комитета парламента по законодательству Денис Четырбок.

Документ был принят 19 сентября. В его тексте не упоминается причина перерыва в работе.

Местное издание MR7.ru предположило, что депутаты решили сделать паузу из-за православного праздника Воздвижения Креста Господня, который отмечается 27 сентября. Портал подчеркивает, что «спикер парламента Вячеслав Макаров в последние годы стал истово верующим православным».

Воздвижение Креста Господня — один из двунадесятых праздников в церковном календаре, считающихся важнейшими после Пасхи. Он отмечается всегда 27 сентября и не является государственным праздником. Единственное церковное событие, объявленное в России выходным днем, — Рождество Христово (7 января).