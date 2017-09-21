«Пытливый» сменил ударявшего по ИГ «Адмирала Эссена» в Средиземноморье

Фрегат «Адмирал Эссен» вышел из состава постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом сообщил представитель Черноморского флота (ЧФ) Вячеслав Трухачев, передает в четверг, 21 сентября, «Интерфакс».

«Новейший фрегат ЧФ "Адмирал Эссен" начал переход к месту постоянной дислокации в Севастополь после выполнения задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море», — заявил он. По словам Трухачева, на основе плановой ротации его в составе соединения сменил сторожевой корабль «Пытливый».

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5 сентября фрегат «Адмирал Эссен» в Средиземноморье осуществил пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Видео было опубликовано на сайте Минобороны России. После этого стало известно, что сирийские войска прорвали блокаду города, на протяжении трех лет находившегося в полном окружении террористов.

«Адмирал Эссен» вышел из Севастополя для присоединения к российской группировке боевых кораблей в Средиземном море 9 июля. Фрегат уже находился в составе этой группировки в мае-июне и 31 мая вместе с подлодкой «Краснодар» нанес удар по объектам ИГ в районе Пальмиры.