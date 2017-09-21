Россия согласовала проект по модернизации железных дорог Кубы

Москва согласовала с Гаваной крупный проект по модернизации железнодорожной инфраструктуры Кубы, предполагающий также строительство новых путей. Об этом сообщил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«Считаю, что достигнутые результаты, выход на предконтрактную работу по железнодорожному проекту — это лакмусовая бумажка, демонстрация возможностей», — сказал он. Рогозин добавил, что «железная дорога — это жизнь».

В июне вице-президент «Российских железных дорог» (РЖД) Александр Мишарин отмечал, что контракт с Кубой на 1,8 миллиарда евро может быть подписан до конца года. Предполагается, что проект, включающий модернизацию перегонов, ремонт и поставку оборудования, будет реализован при поддержке Экспортного страхового агентства России (ЭКСАР).

Материалы по теме РЖД едет в Мумбаи Монополия вынашивает планы экспансии за рубеж

Заместитель гендиректора «РЖД Интернешнл» (дочерняя компания РЖД) Олег Николаев оценивал объем работ на Кубе в 1,1 тысячи километров железнодорожного пути на трех основных линиях. Он отмечал, что предполагается также создать в Гаване единый диспетчерский центр по управлению перевозками, откуда специалисты смогут контролировать и управлять всеми линиями железных дорог Кубы.

В настоящее время протяженность кубинских железных дорог составляет свыше 12 тысяч километров. В отрасли занято 25 тысяч работников.