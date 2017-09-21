Следователи завели дело о задержках выплат застрявшим в Африке морякам

Следователи начали проверку информации о долгах по зарплате перед российским моряками экипажа судна Sheriff, которое 10-й месяц простаивает у берегов Южной Африки в Намибии. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

По предварительным данным, семь жителей Приморья не получали зарплату с февраля 2017 года. Процессуальная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»), отметили в управлении.

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В апреле 13 российских моряков экипажа Sheriff обратились в Международную федерацию транспортных рабочих с просьбой помочь в репатриации из Намибии. Перуанский владелец судна расторг договор с местной компанией-арендатором еще в феврале, и траулер арестовали за долги, сообщал портал Vl.Ru.

Шесть моряков смогли уехать домой после вмешательства российского консульства. Семеро остались, так как «отвечают за жизнедеятельность судна», пояснил изданию один из членов экипажа.

Ранее, в феврале, посольство России в Нигерии сообщило о захвате пиратами судна BBC Caribbean, на борту которого были семь уроженцев Севастополя. Членов экипажа взяли в заложники и отвезли в пиратский лагерь на берегу. 5 марта россиян удалось освободить.