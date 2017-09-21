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Похожий на взрывное устройство предмет нашли на территории ТЭЦ в Москве

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На востоке Москвы на территории ТЭЦ имени М. Я. Уфаева «Мосэнерго» обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Предмет был обнаружен около 05:00, в районе запасных ворот около поста №2. На место были вызваны представители правоохранительных и силовых органов.

«В 06:20 в результате осмотра установлено, что подозрительный предмет является муляжом взрывного устройства и угрозы не представляет. Угроза террористического акта снята, ТЭЦ-11 работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Последнюю неделю Россию захлестнула волна «телефонного терроризма». Неизвестные сообщают о якобы заложенных взрывных устройствах в торговых центрах, государственных учреждениях.

14 сентября стало известно, что по уголовным делам, возбужденным после массовых заведомо ложных сообщениях о терактах, были задержаны первые подозреваемые — ими оказались подростки, выступившие в качестве подражателей.

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