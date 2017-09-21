Похожий на взрывное устройство предмет нашли на территории ТЭЦ в Москве

На востоке Москвы на территории ТЭЦ имени М. Я. Уфаева «Мосэнерго» обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Предмет был обнаружен около 05:00, в районе запасных ворот около поста №2. На место были вызваны представители правоохранительных и силовых органов.

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«В 06:20 в результате осмотра установлено, что подозрительный предмет является муляжом взрывного устройства и угрозы не представляет. Угроза террористического акта снята, ТЭЦ-11 работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Последнюю неделю Россию захлестнула волна «телефонного терроризма». Неизвестные сообщают о якобы заложенных взрывных устройствах в торговых центрах, государственных учреждениях.

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