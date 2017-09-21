«Зенит» проиграл санкт-петербургскому «Динамо» и вылетел из Кубка России

«Зенит» проиграл санкт-петербургскому «Динамо» в 1/16 финала Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на арене «Крестовский» в четверг, 21 сентября и завершилась со счетом 3:2. Счет в матче открыли динамовцы, на 37-й минуте отличился Артем Кулишев, на 43-й преимущество номинальных хозяев удвоил Максим Брасов. Во втором тайме в течение минуты «Зенит» отыгрался: мячи забили Леандро Паредес (61) и Дмитрий Полоз (62).

Решающий мяч был забит в дополнительное время, на 112-й минуте. Пенальти реализовал Кулишев. С 10-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве после удаления защитника Михи Мевли.

Таким образом, «Зенит» вылетел из Кубка России вслед за ЦСКА, «Локомотивом», «Краснодаром», «Динамо» и рядом других клубов премьер-лиги. В 1/8 финала «Динамо» СПб сыграет дома со «СКА-Хабаровск».