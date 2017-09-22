Объемы авиаперевозок пассажиров с начала года выросли на 20 процентов

Российские авиаперевозчики в январе-августе 2017 года увеличили пассажиропоток на 20,2 процента — до 70,3 миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росавиации. Перевозка грузов за указанный период увеличилась на 20,1 процента до 720,8 тысячи тонн.

В августе объем авиаперевозок увеличился на 16,7 процента по сравнению с августом 2016 года. Всего за указанный период авиакомпании перевезли 12,02 миллиона пассажиров.

Лидером по перевозкам пассажиров в отчетном периоде традиционно стал «Аэрофлот» — за первые восемь месяцев 2017 года эта авиакомпания перевезла 21,79 миллиона пассажиров (рост 14,5 процента). На втором месте — авиакомпания «Россия» (7,77 миллиона пассажиров, рост — 51,6 процента к аналогичному периоду 2016 года), на третьем — авиакомпания «Сибирь» (6,59 миллиона пассажиров, рост на 1,4 процента), на четвертом — «Уральские авиалинии» (5,23 миллиона пассажиров, рост — 22,5 процента), на пятом — UTair (4,81 миллиона пассажиров, роста — 11,4 процента).