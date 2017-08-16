Путину рассказали о возможном снижении цен на перелеты из-за аэропорта Храброво

Расширение аэропорта Храброво повысит конкуренцию на рынке авиаперевозок и станет главной мерой для снижения цен на билеты для жителей и гостей Калининградской области. Такое мнение в среду, 16 августа, на совещании с участием президента России Владимира Путина озвучил врио губернатора региона Антон Алиханов, сообщает ТАСС.
Алиханов подчеркнул, что вопрос с авиаперевозками для региона стоит «крайне остро», поскольку «это единственный, по сути, безвизовый вариант добраться до основной территории Российской Федерации». Врио губернатора также указал на важность субсидирования перелетов. По его словам, в 2017 году на эти цели Калининграду выделили порядка 340 миллионов рублей, однако области необходимо еще 150 миллионов рублей ежегодно.
Позже в этот день Путин ознакомился с работой нового терминала калининградского аэропорта Храброво, который начал свою работу в июле и уже принимает пассажиров. Президенту рассказали, как аэропорт готовится принять гостей чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда Калининград выступит в качестве тренировочной базы для ряда команд и примет четыре матча группового этапа.
Как отметил директор аэропорта, в 2018 году площадь терминала достигнет 40 тысяч квадратных метров, а на период проведения чемпионата пропускная способность увеличится до 1950 пассажиров в час в одном направлении. Кроме того, по его прогнозам, пассажиропоток Храброво может достигать 16,8 миллиона пассажиров в год.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на- Дону.