В Кремле воздержались от оценки работы спецслужб в связи с угрозами минирования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами о работе правоохранительных органов в связи с волной телефонных звонков о минировании. Его слова в пятницу, 22 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Полагаем, что пока соответствующие службы ведут необходимую работу, некорректно было бы давать какие-то оценки», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к неспособности спецслужб справиться с ситуацией.

Ранее в этот день РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы сообщило об эвакуации посетителей и персонала девяти московских управ и одной префектуры.

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21 сентября в Москве после анонимного звонка с угрозой о заложенной бомбе из офиса были выведены сотрудники компании «Яндекс». Это случилось после того, как компанию посетил президент России. Также сообщалось, что всего в этот день из-за не подтвердившейся угрозы взрыва в восьми городах были эвакуированы более 15 тысяч человек.

Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Сообщения касались торговых центров, вокзалов, вузов, гостиниц, школ. В частности, 18 сентября в Москве были эвакуированы ТЦ «Атриум», «Европейский» и «Метрополис». Всего за это время «минированию» в стране уже подверглись более тысячи объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 400 тысяч человек. Однако угроза взрывов ни разу не подтвердилась.