Порошенко заявил о необходимости согласия России на ввод миротворцев в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ввести миротворцев в Донбасс без согласия России не получится. Об этом он сказал в пятницу, 22 сентября, передает портал Корреспондент.net.

«Нам необходимо для этого (решения о введении миротворческой миссии ООН, — прим. «Ленты.ру») согласие пяти постоянных членов Совета безопасности, включая Россию. И мы напоминаем, что у России есть подпись под Будапештским меморандумом, когда Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала, нам гарантировали нашу суверенность и территориальную целостность», — заявил Порошенко.

Он добавил, что миротворческий контингент нужно развернуть на всей территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), в том числе на участок российско-украинской границы. По словам Порошенко, американский президент Дональд Трамп полностью поддержал его в этом вопросе.

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21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки Киева назвать Москву агрессором при обсуждении охранной миссии ООН в Донбассе. В тот же день газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к российской делегации, сообщила о внесении Украиной в Совбез ООН своего проекта резолюции о миротворцах.

5 сентября проект резолюции о миротворческой миссии по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. Там говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.

Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств, и подчеркивает, что не является стороной вооруженного противостояния.