Десять непарламентских партий объединились ради президентской кампании

Ради выдвижения кандидатов в президенты России десять непарламентских партий объединились в политический блок «Третья сила». Об этом сообщил бывший кандидат на пост главы государства на выборах 2008 года Андрей Богданов, передает в пятницу, 22 сентября, ТАСС.

По словам Богданова, блок начал формироваться в преддверии муниципальных выборов в Москве, на которых победили более 200 кандидатов, получавших консультации непарламентских партий. «Они нас поддерживают, и когда будут мэрские выборы [в Москве], я вас уверяю, что [муниципальный] "фильтр" я пройду без всяких проблем», — заявил он.

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Богданов также сообщил, что намерен принять участие в президентских выборах 2018 года. Политик предположил, что по итогам праймериз «Третья сила» выдвинет не только его. «От непарламентских партий будет выдвигаться, скорее всего, от одного до четырех кандидатов, потому что мы достаточно разношерстные по политическому спектру», — пояснил он.

Кроме того, он считает, что наличие нескольких кандидатов повысит шансы на регистрацию в случае, если у кого-то в собранных за выдвижение подписях избирателей «обнаружатся шероховатости».

Сообщается, что в форум «Третья сила» вошли Демократическая партия России, Монархическая партия, партия «Зеленые», Коммунистическая партия социальной справедливости, Народная партия России, партия «Союз горожан», Социал-демократическая партия России, партия «Гражданская позиция», партия «Народный альянс», партия Ветеранов России.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Новый глава государства будет занимать эту должность шесть лет. Владимир Путин имеет право баллотироваться, однако он пока не объявил о таком намерении. О президентских амбициях заявлял лидер ЛДПР Владимир Жириновский и бизнесмен Сергей Полонский. Свое участие в выборах не исключает также председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

