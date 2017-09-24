Порошенко поведал о готовности канадского бизнеса прийти на Украину

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что канадский бизнес полностью готов прийти в страну. Об этом он написал в своем Twitter.

Раніше канадські українці інвестували в Україну для підтримки економіки. Нині весь канадський бізнес готовий прийти в Україну. pic.twitter.com/7OePYWp53v — Петро Порошенко (@poroshenko) September 23, 2017

«Ранее канадские украинцы инвестировали в Украину для поддержки экономики. Сейчас весь канадский бизнес готов прийти в Украину», — отметил он на встрече с канадскими бизнесменами в Торонто.

Глава государства отметил, что сегодня особая атмосфера в украинско-канадских отношениях, добавив, что Украина имеет большой потенциал.

«Ряд канадских компаний, работающих в области энергетики, сельского хозяйства, оборонного и финансового сектора, авиастроительной отрасли проявили значительный интерес к украинскому рынку особенно в контексте внедрения свободной торговли с Украиной», — отмечается в сообщении на сайте президента.

Порошенко рассказал об изменениях на Украине, в частности, об антикоррупционных шагах, внедрении электронного декларирования и последних реформах, которые осуществила украинская власть. Как указал президент, международные финансовые организации зафиксировали, что в стране за последние три года сделано больше, чем за предыдущие 20 лет.

Также Порошенко напомнил, что несколько дней назад Украина завершила размещение украинских суверенных бондов на 3 млрд долларов. «Это хороший сигнал о доверии инвесторов в Украине и реформы, которые проводятся», — добавил президент.