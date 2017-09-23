Порошенко отказался от размещения миротворцев в Донбассе по «сценарию России»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН разместится в Донбассе «не по российскому сценарию». С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, которая проходила в Торонто, передает «Интерфакс».

«Конечно, это не будет российский сценарий. Миротворческая миссия должна быть с мандатом ООН и размещаться на всей территории Донбасса до границы между Украиной и Россией, чтобы не позволять войскам и оружию проходить на "оккупированную территорию"», — сказал Порошенко.

После завершения переговоров с Трюдо украинский президент написал в своем Facebook: «Я верю, что миротворческая операция ООН станет реальным прорывом в мирном урегулировании. В этом стремлении знания и советы наших канадских друзей были бы очень полезными для нас».

Также Порошенко выразил признательность Канаде за то, что о«на является одним из лидеров оказания поддержки Украине, которую мы так высоко ценим».

Материалы по теме А то война Почему Киев хочет переименовать операцию в Донбассе

Ранее в пятницу Порошенко заявил, что ввести миротворцев в Донбасс без согласия России не получится.«Нам необходимо для этого согласие пяти постоянных членов Совета безопасности, включая Россию. И мы напоминаем, что у России есть подпись под Будапештским меморандумом, когда Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала, нам гарантировали нашу суверенность и территориальную целостность», — заявил Порошенко.

21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки Киева назвать Москву агрессором при обсуждении охранной миссии ООН в Донбассе. В тот же день газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к российской делегации, сообщила о внесении Украиной в Совбез ООН своего проекта резолюции о миротворцах.

5 сентября проект резолюции о миротворческой миссии по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. Там говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.

Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств, и подчеркивает, что не является стороной вооруженного противостояния.