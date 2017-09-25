В крупной аварии под Курском погибла чемпионка по фитнес-бикини

В ДТП в Курской области погибла чемпионка региона по фитнес-бикини Диана Позднякова. Об этом «БелПрессе» сообщил президент Белгородской федерации бодибилдинга Сергей Алиев.

«Сегодня утром узнали об аварии. Диана Позднякова, которая представляла Белгородскую область и победила, погибла на месте. Она была абсолютной чемпионкой области по фитнес-бикини и ряда других турниров. Готовилась к турниру, который 8 октября пройдет в Белгороде. Его наша федерация посвятит ее памяти», — сказал он.

Алиев отметил, что за рулем находился тренер Поздняковой. Он сейчас в реанимации. «В машине была еще одна девушка, по некоторой информации, она пришла в сознание», — добавил собеседник портала.

По данным регионального управления МВД, в ночь на 25 сентября на автодороге Курск — Борисоглебск столкнулись две машины. Предварительно установлено, что Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и врезался в Peugeot.

В результате ДТП водитель и две пассажирки Mitsubishi с ранениями были доставлены в больницу, одна из них умерла в медучреждении. Четыре человека, которые находились в Peugeot, скончались на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«БелПресса» пишет, что Позднякова возвращалась с чемпионата Липецкой области по бодибилдингу и фитнес-бикини. Девушка заняла первое место среди высоких участниц и второе — в абсолютной категории.