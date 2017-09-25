Лихач на белом Bugatti устроил «шашки» на Кутузовском проспекте

Лихач на белом Bugatti Veyron устроил гонки по Кутузовскому проспекту в Москве. Видеозапись с нарушениями правил дорожного движения изучают сотрудники столичной ГИБДД, сообщает в понедельник, 25 сентября, ТАСС.

Ролик был опубликован в социальной сети Instagram в воскресенье, 24 сентября. На нем видно, как водитель спорткара разгоняется примерно до 100 километров в час и начинает хаотично перестраиваться из ряда в ряд, обгоняя другие машины и создавая аварийные ситуации.

Различные модификации Bugatti Veyron могут достигать максимальной скорости в 400 километров в час. До 100 километров в час автомобиль разгоняется за 2,5 секунды.

В июле на YouTube появилось видео, на котором кортеж, предположительно принадлежащий лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, едет по разделительной полосе Кутузовского проспекта без спецсигнала.