Погоня за лихачом в Дзержинске закончилась столкновением с машиной ДПС

Водитель, устроивший погоню с двумя экипажами ДПС в Дзержинске в Нижегородской области, столкнулся с автомобилем полиции. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Инцидент произошел ранним утром 13 августа. На видеозаписи с регистратора видно, что сначала полицейские пытаются остановить лихача в городе, но он, маневрируя между жилыми домами, избегает поимки. Погоня продолжилась на загородной трассе. Там к коллегам присоединился второй экипаж ДПС.

В какой-то момент нарушитель пошел на сближение с машиной полиции. Автомобили столкнулись и упали в кювет.

Лихача задержали, им оказался 28-летний житель Тверской области. В отношении него составлено более 10 протоколов об административных правонарушениях.