Bulgari предложил носить сумки из клепаного питона

Римский ювелирно-часовой дом Bulgari представил коллекцию кожаных изделий и аксессуаров весна-лето 2018. Об этом представитель компании рассказал корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 25 сентября.

Создатели черпали вдохновение в городских улицах и граффити. «Коллекция с ее духом беззаботности, взрывными граффити, заклепками и металлизированной кожей демонстрирует смелую креативность ювелирного дома, которая вдохновлена свободой самовыражения и стрит-артом улиц современного города», — отметили в компании.

Фото: Bulgari 1 /4

Также бренд представил в линейке солнечные очки.

13 сентября сообщалось, что Bulgari представил на проходившем во Франкфурте автосалоне новые мужские модели, созданные в рамках сотрудничества с итальянским автопроизводителем Maserati

Bulgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида.