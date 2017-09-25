СМИ сообщили об освобождении бывшего главы «Русгидро» из-под домашнего ареста

Обвиняемые в растрате 73,2 миллиона рублей бывший глава холдинга «Русгидро» Евгений Дод и бывший главбух компании Дмитрий Финкель освобождены из-под домашнего ареста. Об этом в понедельник, 25 сентября, источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости.

«Срок действия меры пресечения истек, а с ходатайством о ее продлении следователь в суд не обратился», — сказал он. Официальных подтверждений этой информации пока нет. По данным агентства, в начале сентября Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула это дело следствию для устранения нарушений.

21 декабря 2016 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета и смягчил меру пресечения Доду, заменив содержание под стражей на домашний арест. Аналогичное решение суд принял в отношении проходящего по этому делу Финкеля.

Ранее в тот же день адвокат Дода Владислав Капканов рассказал, что бывший глава холдинга «Русгидро» возместил компании ущерб на сумму в 198 миллионов рублей.

23 июня 2016 года бывший глава «Русгидро» был арестован вместе с Дмитрием Финкелем. По версии следствия, они по предварительному сговору с неустановленными лицами похитили средства «Русгидро» в особо крупном размере. Дод якобы лично подписал приказ «О специальном премировании членов правления ОАО "Русгидро" по итогам 2013 года», согласно которому начислил самому себе премию в размере 353,21 миллиона рублей, неправомерно завысив размер вознаграждения на 73,2 миллиона рублей.