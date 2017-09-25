«Газпром» занял первое место в рейтинге ведущих энергокомпаний

Российский холдинг «Газпром» занял первое место среди 250 ведущих глобальных энергетических компаний в рейтинге S&P Global Platts, сместив с позиции лидера американскую ExxonMobil, остававшуюся там в течение 12 лет.

В прошлом году «Газпром» занимал третью строчку списка.

На втором месте оказалась немецкая энергокомпания E.ON SE, поднявшаяся за год со 114-го места. Третью строчку заняла индийская Reliance Industries Ltd. (в 2016 году находилась на восьмом месте).

В первую десятку рейтинга вошла и другая российская компания — «Лукойл», занявшая, как и год назад, шестое место. Кроме того, в первой десятке оказались корейская Korea Electric Power Corp. — четвертое место, китайская China Petroleum & Chemical Corp. — пятое место, индийская Indian Oil Corp. — седьмое место, американские Valero Energy Corp. и ExxonMobil Corp. заняли соответственно 8 и 9 места, на десятом — французская Total.

Материалы по теме Взялись за старое Почему в Европе снова заговорили о «Южном потоке»

В S&P Global Platts подчеркнули, что энергетические компании из Азиатско-Тихоокеанского региона занимают сильные позиции в 2017 году — им принадлежат 88 из 250 мест рейтинга.

Ежегодный рейтинг 250 ведущих глобальных энергокомпаний S&P Global Platts составляется на основе оценки таких финансовых показателей, как стоимость активов, доходы, прибыль, а также прибыль от вложенных капиталов.