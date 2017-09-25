Совет директоров «Газпрома» одобрил 50-процентное участие в СП с турецкой Botas

Совет директоров «Газпрома» одобрил 50-процентное участие компании в совместном предприятии с турецкой Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (Botas). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы российского холдинга.

«Согласовать приобретение ПАО "Газпром" 50 акций совместной проектной компании TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş. номинальной стоимостью 1 000 турецких лир каждая, общей стоимостью 50 тысяч турецких лир, что составляет 50 процентов уставного капитала совместной проектной компании TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş., по цене 50 тысяч турецких лир с оплатой денежными средствами», — говорится в сообщении.

Создание совместного предприятия на паритетных началах между «Газпромом» и Botas необходимо для строительства сухопутной части второй нитки газопровода «Турецкий поток» и предусмотрено межправительственным соглашением.

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В начале мая «Газпром» начал строительство морского участка «Турецкого потока». В конце августа глава холдинга Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» уложил уже 220 километров морского участка двух ниток газопровода. На сухопутном участке в России завершено бурение двух микротоннелей и протаскивание труб, сообщал он.

Тогда же, в мае, Москва потребовала от Брюсселя «железобетонных гарантий» по реализации проекта второй нитки газопровода «Турецкий поток», чтобы не повторился опыт «Южного потока». Интерес к этому проекту проявляют многие европейские партнеры. В частности, вице-президент итальянской Eni Массимо Мантовани говорил, что компания не исключает для себя возможности стать акционером «Турецкого потока».

«Турецкий поток» предполагает прокладку двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Одна предназначена для поставок газа в Турцию, другая — для транзита топлива в Европу. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.