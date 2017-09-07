«Газпром» пообещал увеличить экспорт газа до 200 миллиардов кубометров

«Газпром» с запуском экспортных газопроводов на востоке России увеличит экспорт газа более чем до 200 миллиардов кубометров в год. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Восточного экономического форума, передает РИА Новости. По его словам, это означает существенное увеличение поступлений в бюджет России.

В 2016 году объем поставок газа в дальнее зарубежье из России составил около 180 миллиардов кубометров.

В мае Алексей Миллер сообщил, что работы по строительству газопровода «Сила Сибири» ведутся с опережением графика. По его словам, в настоящее время подготовлена трасса расстоянием более 1800 километров, построено более 740 километров газопровода, 1000 километров трубы сварено в нитку.

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В мае 2014 года Москва и Пекин подписали контракт на поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в год по трубопроводу «Сила Сибири», который должен стать одной из крупнейших газовых магистралей России. Она соединит месторождения в Иркутской области и Якутии с Амурским газоперерабатывающим заводом. Оттуда топливо направят в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего в Китай.

Российско-китайское соглашение заключено сроком на 30 лет, стоимость контракта составила 400 миллиардов долларов. Предполагается, что первые поставки по «Силе Сибири» могут начаться в 2018 году.