Миллер доложил о строительстве «Силы Сибири» с опережением графика

Работы по строительству газопровода «Сила Сибири» ведутся с опережением графика. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.

«Мы успешно продвигаемся в реализации проекта "Сила Сибири", даже работаем с небольшим опережением графика. В настоящее время подготовлена трасса расстоянием более 1800 километров, построено более 740 километров газопровода, 1000 километров трубы сварено в нитку», — сказал он.

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11 мая заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что строительство газопровода «Сила Сибири» идет высокими темпами и уже готово 719 километров его линейной части. Общая протяженность трубопровода составит около 2160 километров.

В мае 2014 года Москва и Пекин подписали контракт на поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в год по трубопроводу «Сила Сибири», который должен стать одной из крупнейших газовых магистралей России. Она соединит месторождения в Иркутской области и Якутии с Амурским газоперерабатывающим заводом. Оттуда топливо направят в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего в Китай.

Российско-китайское соглашение заключено сроком на 30 лет, стоимость контракта составила 400 миллиардов долларов. Предполагается, что первые поставки по «Силе Сибири» могут начаться в 2018 году.