Украина присоединилась к требованиям отстранить россиян от ОИ-2018

Национальный антидопинговый центр Украины поддержал инициативу антидопинговых комитетов 29 стран отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте центра.

«Украина категорически осуждает грубое и шокирующее нарушение международных антидопинговых правил, принципов честной игры, моральных и этических норм спорта, которые осуществлялись Россией на государственном уровне, в частности, во время зимних Олимпийских игр в Сочи», — говорится в заявлении организации.

Украинская сторона присоединилась к призыву привлечь Россию к ответственности и не допустить российских спортсменов до Олимпиады в Пхенчхане.

14 сентября национальные антидопинговые агентства 17 стран мира, среди которых представители США, Великобритании и Канады, выступили за отстранение россиян от участия в Олимпиаде 2018 года из-за допинг-скандала. Позднее инициативу поддержали еще 12 национальных антидопинговых агентств.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.