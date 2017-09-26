Шарапова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце

#togetherwithme A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Sep 25, 2017 at 9:22am PDT

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в фотографию с несколькими кольцами на безымянном пальце правой руки. Фото появилось на странице 30-летней спортсменки в Instagram.

К снимку Шарапова не сделала подписи и добавила только хэштег «Вместе со мной».

18 сентября в сети появился отрывок из автобиографии Шараповой, где она рассказала о расставании со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем из-за собственной славы и богатства.

В сентябре Шарапова приняла участие в Открытом чемпионате США (US Open), на котором дошла до четвертого круга, обыграв на старте соревнований вторую ракетку мира, румынку Симону Халеп. После турнира россиянка поднялась на 43 строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), заняв в нем 103-е место.

На следующей неделе Шарапова планирует сыграть на турнире в Пекине, а затем в Тяньцзине, куда она получила специальное приглашение (wild card).