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Шарапова рассказала о зависти соотечественницы Дементьевой из-за контрактов

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Мария Шарапова
Мария Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что ее соотечественница Елена Дементьева завидовала ей из-за более выгодных контрактов. Выдержку из автобиографии Шараповой опубликовал «Чемпионат.com».

«Лена Дементьева всегда ездила на турниры с мамой. Она буквально сверлила меня взглядом и всегда смотрела косо. Однажды я узнала от своего массажиста, который работал со многими российскими теннисистками, что мама Дементьевой сказала, что она не может заключить ни одного контракта в Японии, потому что все компании выбрали меня», — написала Шарапова.

Россиянка отметила, что причиной зависти служили ее рекламные съемки, а не высокий уровень тенниса. «Некоторых это просто выводило из себя», — подытожила бывшая первая ракетка мира.

После Открытого чемпионата США Шарапова поднялась на 43 строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), заняв в нем 103-е место. Турнир стал для россиянки первым в серии Большого шлема после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

Дементьева завершила карьеру в 2010 году. За карьеру она выиграла 16 турниров WTA и 3 турнира ITF в одиночном разряде, заработав более 14,5 миллиона долларов призовых. В 2008 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пекине.

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