Слухи об отставке глав регионов помешали работе новосибирского губернатора

Слухи о планируемых отставках глав регионов мешают плодотворной работе, заявил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 26 сентября.

«Это не способствует работе абсолютно. Приходит время замен, ротаций по разным причинам. Президент высказывает свое мнение и принимает решение», — сказал он.

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Городецкий также отметил, что считает нехорошей тенденцией, когда избранное должностное лицо — главу региона постоянно «снимают». Он добавил, что сам он руководит регионом «с удовольствием».

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщил о возможном начале на этой неделе серии отставок глав регионов. По данным газеты, могут смениться руководители 10 субъектов.

В тот же день президент России Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с должности губернатора Самарской области по его собственному желанию.

В 2016 году президент за один день уволил несколько глав регионов и своих полномочных представителей. Так, 28 июля Путин сменил губернаторов Севастополя, Калининградской, Кировской и Ярославской областей.