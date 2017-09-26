Стали известны подробности tax free в России

Иностранные туристы смогут вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) в России в рамках системы tax free прямо в день покупки. Об этом во вторник, 26 сентября, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил газете «Известия».

По словам чиновника, процедура возвращения денег по tax free будет аналогична лучшим зарубежным практикам.

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Получить компенсацию путешественники смогут, если они приобрели товары общей стоимостью не менее 10 тысяч рублей. Однако Евтухов не исключил, что в дальнейшем эта сумма может быть снижена.

Профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин подчеркнул, что выдавать сумму НДС день в день получится только в местах пересечения границы России, то есть в аэропортах, вокзалах и портах. В магазинах в других местах это не удастся сделать, так как в этом случае государству слишком сложно будет контролировать работу системы tax free во множестве торговых точек, пояснил он.

Президент Национальной торговой ассоциации Владимир Зуйков считает, что нововведение стимулирует покупательскую активность туристов из Китая, Японии и других стран.

Проект планируется осуществить в пилотном режиме в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Сочи. Отмечается, что в список могут попасть и другие регионы.

Ранее в сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о внедрении системы tax free. Согласно документу, право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Зарубежные гости смогут получить компенсацию в 18 процентов от суммы покупки.

В марте текущего года стало известно, что механизм tax free распространят на алкоголь, в январе сообщалось, что система будет действовать и в случае приобретения продуктов питания.