В Госдуму внесен законопроект о tax free

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении системы tax free: возврате налога на добавленную стоимость (НДС) с покупок, совершенных иностранцами. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«Предлагается дополнить Налоговый кодекс новой статьей, устанавливающей возможность компенсации физлицам, являющимся гражданами не входящих в Евразийский экономический союз иностранных государств, сумм НДС, уплаченного ими при приобретении товаров в организациях розничной торговли, в случае вывоза этих товаров за пределы Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Законопроект также предусматривает право на вычет НДС для организаций розничной торговли по товарам, проданным в рамках tax free.

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В апреле министр финансов Антон Силуанов рассказал, что на первом этапе в рамках tax free будет работать около 40 магазинов. Ожидается, что она начнет функционировать с 1 октября 2017 года.

В январе сообщалось, что система tax free будет распространяться на все категории товаров, включая продукты питания. До этого предполагалось, что вернуть НДС иностранные туристы смогут только за непродовольственные покупки. На расширении этого перечня настоял Минпромторг. Минимальная сумма покупки для возврата НДС составит 10 тысяч рублей.

Разработать модель внедрения в России системы tax free — возврата 18 процентов НДС при вывозе товаров иностранцами — в мае 2016 года поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов.