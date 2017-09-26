Трамп пригрозил КНДР «разрушительным» военным конфликтом

Президент США Дональд Трамп заявил, что военное решение конфликта с КНДР по-прежнему возможно, но оно нежелательно, поскольку будет разрушительным. Такое заявление, как передает РИА Новости, он сделал в рамках совместной пресс-конференции с премьером Испании Мариано Рахоем.

«Вторая опция по-прежнему возможна, но мы ее не хотим, это будет разрушительно для Северной Кореи», — подчеркнул американский лидер.

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Кроме того, Трамп призвал все государства действовать немедленно для того, чтобы добиться полной денуклеаризации Северной Кореи.

«Все нации должны действовать прямо сейчас, чтобы быть уверенными, что северокорейский режим провел полную денуклеаризацию», — отметил президент США.

25 сентября министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что Трамп объявил войну его стране. До этого он заявил, что для Северной Кореи обладание ядерным оружием является средством самозащиты.

23 сентября бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, сопровождаемые истребителями, совершили полет в международном воздушном пространстве над водами к востоку от Северной Кореи. В Пентагоне заявили, что таким образом была совершена «демонстрация военных возможностей, доступных президенту Дональду Трампу».