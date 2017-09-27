Бывший СССР
 

СБУ пресекла поставку школьных автобусов из России

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Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла покупку школьных автобусов в Луганской области. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

«Тендерный комитет одного из районных отделов образования объявил процедуру открытых торгов по закупке школьных автобусов (...) Оба участника конкурса предоставили предложения поставок автобусов, изготовленных на заводе страны-агрессора (так в Киеве называют Россию — прим. «Ленты.ру»)», — отмечается в пресс-релизе.

В мае СБУ пресекала попытку закупить в России 16 школьных автобусов и один пожарный автомобиль.

Ранее в том же месяце президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении антироссийских санкций. В черный список попали почти 400 человек, а также более 100 компаний, фирм и предприятий. Запрет, в частности, коснулся «Яндекса», Mail.Ru Group, а также «ВКонтакте».

Киев обвиняет Москву в агрессии, которая, по мнению украинских властей, выражается в ведении военных действий на юго-востоке Украины и аннексии Крыма. При этом украинские суды не признают факта вооруженной агрессии РФ. В Москве отрицают оба утверждения, подчеркивая, что полуостров вошел в состав России по итогам референдума и в соответствии с нормами международного права, а российской армии в Донбассе нет.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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