СБУ пресекла поставку школьных автобусов из России

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла покупку школьных автобусов в Луганской области. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

«Тендерный комитет одного из районных отделов образования объявил процедуру открытых торгов по закупке школьных автобусов (...) Оба участника конкурса предоставили предложения поставок автобусов, изготовленных на заводе страны-агрессора (так в Киеве называют Россию — прим. «Ленты.ру»)», — отмечается в пресс-релизе.

В мае СБУ пресекала попытку закупить в России 16 школьных автобусов и один пожарный автомобиль.

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Ранее в том же месяце президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении антироссийских санкций. В черный список попали почти 400 человек, а также более 100 компаний, фирм и предприятий. Запрет, в частности, коснулся «Яндекса», Mail.Ru Group, а также «ВКонтакте».

Киев обвиняет Москву в агрессии, которая, по мнению украинских властей, выражается в ведении военных действий на юго-востоке Украины и аннексии Крыма. При этом украинские суды не признают факта вооруженной агрессии РФ. В Москве отрицают оба утверждения, подчеркивая, что полуостров вошел в состав России по итогам референдума и в соответствии с нормами международного права, а российской армии в Донбассе нет.