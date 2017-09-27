Пылесос «бросился» на рельсы в московском метро

Видео: Mash

Во время уборки станции Московского метрополитена уборочная машина Tennant 5400 упала на рельсы. Видео с инцидентом был опубликован в Telegram-канале Mash.

На ролике видно, что оператор пытался предотвратить инцидент, однако ему это не удалось. В результате пылесос упал на рельсы, дальнейшая его судьба остается неизвестной.

«Первый случай суицида робота в России. Уборочная машина Tennant 5400 бросилась на рельсы в метро Москвы, не выдержав давления со стороны начальства», — говорится в описании видео.

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