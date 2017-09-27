В Северной Осетии прошли массовые увольнения председателей избиркомов

В Северной Осетии после нарушений на выборах в единый день голосования уволены председатели 23 участковых избиркомов и глава одной территориальной комиссии. Об этом в среду, 27 сентября, сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко, передает РИА Новости.

Представитель ЦИК также сообщил, что проводится анализ деятельности всех территориальных и участковых избиркомов республики. «Не исключаем, что по итогам этой проверки будут приняты дополнительные меры дисциплинарной ответственности как к руководству отдельных ТИКов, так и УИКов», — заключил Шевченко.

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Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что в Северной Осетии, где были отменены итоги голосования по двум избирательным участкам, освобожден от должности глава территориального избиркома Пригородного района.

13 сентября лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что партия требует пересчета голосов на выборах в этом регионе.

Северная Осетия, наряду с Краснодарским краем и Мордовией вошла в число регионов, куда для проверки жалоб о нарушениях выехали совместные группы представителей ЦИК и депутатов от всех парламентских партий.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.