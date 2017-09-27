Пожарные локализовали возгорание на складе боеприпасов под Винницей

Спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рапортовали о локализации пожара на складе боеприпасов в Винницкой области. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы не ожидаем дальнейшего распространения, и сейчас ликвидируем последние очаги задымления», — заявил глава ведомства Николай Чечеткин на заседании военного кабинета, экстренно созванного из-за ситуации с пожаром. Он добавил, что работы по тушению проводятся в круглосуточном режиме, при необходимости будет подключаться авиация.

Сигналы о пожаре и взрывах на складах одной из воинских частей поступили поздно вечером 26 сентября. Сейчас воздушное пространство в 50-километровой зоне от эпицентра события полностью закрыто. Украинские железные дороги изменили маршруты 14 поездов, эвакуированы работники четырех ближайших к месту происшествия станций.

Ранее 27 сентября секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник рассказал, что государство потеряло около 800 миллионов долларов из-за этого инцидента.