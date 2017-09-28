Средний платеж по ипотеке составил половину зарплаты заемщика

Ежемесячный платеж в счет погашения ипотечного кредита составляет более половину зарплаты заемщика. Об этом рассказала ведущий аналитик по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина, передает Rambler News Service. По оценке агентства, средний платеж равен 21 тысяче рублей при средней зарплате россиян 38,6 тысячи рублей в июле 2017 года.

«Таким образом, средний платеж по ипотеке составляет 53,3 процента от зарплаты среднего россиянина. При расчете на среднюю семью из двух работающих людей — чуть более четверти совместного бюджета семьи», — рассказала Щурихина.

Данный метод подсчета не учитывает другие источники доходов граждан, к примеру, социальные выплаты. Щурихина отметила, что теория микроэкономики и статистические данные говорят о том, что кредит не приводит к чрезмерной нагрузке на бюджет заемщика, если платежи по нему не превышают трети ежемесячного дохода

По данным ЦБ, за семь месяцев 2017 года российские банки выдали 507,9 тысячи ипотечных жилищных кредитов на сумму 927,7 миллиарда рублей, что на 20 процентов больше, чем годом ранее. В целом ипотечный портфель по состоянию на 1 августа 2017 года вырос с начала года на 5,3 процента (до 4,7 триллиона рублей).

14 сентября президент банка ВТБ 24 Михаил Задорнов заявил, что с точки зрения объемов выдачи ипотечных кредитов 2017 год будет лучшим за всю историю России.

О взрывном росте рынка жилищного кредитования заявлял глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, к концу нынешнего года средняя ставка по ипотеке снизится до уровня менее 10 процентов годовых.