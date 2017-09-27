Минэкономразвития спрогнозировало новые ипотечные рекорды

На российском рынке ипотеки осенью ожидаются новые рекорды. Об этом в среду, 27 сентября, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает Rambler News Service

По его словам, подъем жилищного кредитования окажет поддержку экономическому росту. «Так как и стройкомплекс, и производство строительных материалов — это два сектора, которые у нас являются отстающими», — заявил он на правительственном часе в Совете Федерации.

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Доступность жилья — показатель, формирующийся на основе отношения среднего платежа по ипотеке к среднему размеру зарплаты — уже достигла исторического максимума, отметил Орешкин.

Министр также указал на резкое уменьшение уровня ставок по кредитам на покупку жилья на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 8,5 процента. «Крупные банки объявили, что базовый уровень по данным продуктам снижается ниже 10 процентов», — сообщил он.

14 сентября президент банка ВТБ 24 Михаил Задорнов заявил, что с точки зрения объемов выдачи ипотечных кредитов 2017 год будет лучшим за всю историю России.

О взрывном росте рынка жилищного кредитования заявлял глава Сбербанка Герман Греф. К концу нынешнего года средняя ставка по ипотеке снизится до уровня менее 10 процентов годовых, полагает он.

По данным ЦБ, ставки по ипотеке в России в августе упали до исторического минимума.

В июле Орешкин заявлял, что ставки по жилищным кредитам в России в 2018 году могут снизиться до 8-9 процентов.