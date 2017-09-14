Глава ВТБ 24 предсказал рекорд по объемам ипотеки в России

Президент банка ВТБ 24 Михаил Задорнов предсказал рекордный объем ипотечных кредитов в России по итогам 2017 года, сообщает Rambler News Service. «Мы сейчас опережаем самый лучший исторический 2014 год, и у меня нет сомнений, что 2017 год будет с точки зрения объемов выдачи ипотечных кредитов лучшим годом за всю историю», — сказал он в ходе XV Международного банковского форума ассоциации «Россия».

В августе Сбербанк зафиксировал резкий рост спроса на ипотечные кредиты после снижения ставок. Рост составил 30 процентов за неделю, хотя обычно после снижения ставок наблюдается подъем на 10 процентов.

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10 августа президент Сбербанка Герман Греф предсказал, что снижение ипотечных ставок приведет к взрывному росту рынка жилищного кредитования. Греф считает, что рынок ипотеки возвращается к докризисным показателям — в первом полугодии он вырос на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ЦБ, ставки по ипотеке в России к августу упали до исторического минимума. В июне они опустилась до 11,11 процента годовых.

В июле глава Минэкономразвития Максим Орешкин прогнозировал, что ставки по жилищным кредитам в России в 2018 году могут снизиться до 8-9 процентов. По его словам, это следствие низкой инфляции, которая почти опустилась до целевого уровня Центробанка в 4 процента.