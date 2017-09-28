Составлен портрет типичного топ-менеджера России

Обычный российский топ-менеджер — это семейный мужчина средних лет, ведущий здоровый образ жизни и страдающий трудоголизмом. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев, передает РИА Новости.

«Мы каждый год готовим усредненный, обобщенный социально-демографический портрет менеджера. Как правило, это мужчина в возрасте около 40 лет, (...) имеющий высшее образование или даже ученую степень», — рассказал Евсеев.

По его словам, топ-менеджеры по большей части трудоголики, «они занимаются спортом, практически никто не употребляет алкоголь (всего 6,5 процента), практически никто не курит (15 процентов)». Хотя 75 процентов из них женаты, у каждого третьего нет детей, сообщил исполнительный директор ассоциации. Также каждый третий управленец доволен своим образом жизни.

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Евсеев отметил, что около 20 процентов топ-менеджеров рассматривают возможность ведения собственного бизнеса. Он добавил, что среди высшего звена управленцев становится все больше женщин.

Портрет составили в рамках выпуска рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», который публикуется ежегодно в течение уже 18 лет Ассоциацией менеджеров России и издательским домом «Коммерсант». Отмечается, что он служит для объективной оценки профессиональной репутации ведущих топ-менеджеров.