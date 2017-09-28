Избирательное право усовершенствуют после выборов президента

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что формирование стратегии совершенствования избирательного права начнется уже после президентских выборов. Ее слова в четверг, 28 сентября, передает РИА Новости.

Памфилова уточнила, что заниматься этим будет группа, созданная при администрации главы государства. «Основная работа пойдет после президентских выборов, это естественно, логично», — отметила глава ЦИК.

Избирательное законодательство, по ее мнению, нуждается в корректировке. «Когда несправедливо приходится человека не регистрировать, хотя он заслуженный, достойный человек, а там какой-то бумажки нет — и мы обязаны его не регистрировать. Это нонсенс», — пояснила глава ведомства.

Памфилова также выразила надежду, что к следующему парламентскому циклу в России будет «внятное, понятное, отвечающее полностью общественному запросу сегодняшнего и завтрашнего дня законодательство, которое позволит выборы проводить достойно той страны, в которой мы живем — с конкуренцией, с дебатами, со всеми необходимыми атрибутами, вызывающими у людей и интерес, и доверие».

Одной из самых критикуемых особенностей избирательного права является муниципальный фильтр, введенный в 2012 году. Это процедура сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на должности глав регионов. На фильтр неоднократно жаловались представители различных партий. Однако в ЦИКе выражали несогласие с утверждением, что процедура непроходима для большинства кандидатов.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Новый глава государства будет занимать эту должность шесть лет.