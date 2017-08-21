Путину пожалуются из-за недопуска на выборы кандидатов от КПРФ в регионах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что обратится к президенту Владимиру Путину в связи с недопуском на выборы кандидатов от компартии в некоторых регионах страны. Такое заявление политик сделал на пресс-конференции, передает ТАСС в понедельник, 21 августа.

Глава государства, напомнил Зюганов, является гарантом Конституции и должен знать о том, что в Северной Осетии и Бурятии нарушаются конституционные права граждан «абсолютно под надуманным предлогом».

«Мы считаем, что это в высшей степени безобразие (...). Если на этой волне пойдут выборы, они не имеют никакого смысла», —

подчеркнул он.

Ранее в понедельник стало известно, что Ставропольский краевой суд отменил регистрацию списка КПРФ на выборах в Заксобрание Северной Осетии. Поводом для этого стало признание недействительной подписи представителя ЦИК региона под документом о принятии справок на родственников кандидатов от компартии.

В конце июля избирательная комиссия Бурятии отказала в регистрации кандидату на пост главы республики от КПРФ сенатору Вячеславу Мархаеву, так как он не смог преодолеть муниципальный фильтр.

В единый день голосования, 10 сентября, по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. Их не будут проводить только в трех субъектах: Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурге.