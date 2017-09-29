В Белом доме заявили о недоверии предложению Касперского открыть исходники

Предложению «Лаборатории Касперского» предоставить властям США исходный код компьютерных программ доверять нельзя, заявил журналистам координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс. Его слова приводит РИА Новости.

«Я об этом слышал. Это программный продукт, который автоматически обновляется каждый день», — сказал Джойс, отвечая на вопрос агентства в кулуарах конференции по кибербезопасности в Вашингтоне. «Так что исходный код, который нам показывают сегодня, может измениться завтра, и нет никаких гарантий, что можно доверять этому обновлению», — добавил он.

На вопрос, является ли решение о запрете продукции фирмы окончательным, Джойс ответил: «Решение приняло министерство внутренней безопасности, есть соответствующий процесс».

Ранее исполнительный директор компании Kaspersky Lab Евгений Касперский заявил, что компания готова предоставить исходный код программ американским властям для изучения.

19 сентября сенат Конгресса США проголосовал за запрет использования продукции «Лаборатории Касперского» американскими госучреждениями. Поправка была включена в оборонный бюджет на 2018 финансовый год.

В конце июня агенты ФБР посетили не менее 10 сотрудников «Лаборатории Касперского», проживающих в Соединенных Штатах. Тогда в спецслужбе отмечали, что не имеют претензий к сотрудникам антивирусной компании и пытались выяснить, какую информацию антивирус может передавать в Россию.

«Лаборатория Касперского» отвергла обвинения МВБ в кибершпионаже и агрессивной деятельности в киберпространстве.